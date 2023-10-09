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Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

Ajans Haberleri
  • 09.10.2023 17:14
  • Giriş: 09.10.2023 17:14
  • Güncelleme: 09.10.2023 17:14
Kaynak: DHA
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

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