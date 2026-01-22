Erdoğan: Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapanın yanındayız. Katma değer üreten, Türk ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun hükümetimizin tam desteğine sahip" dedi.

"Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutupbaşlarından birisi inşallah Türkiye'miz olacak" diyen Erdoğan, "Suriye'de olduğu gibi fedakarlıklarımızın, emeklerimizin, tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Godot'u bekler gibi yıllardır Türkiye'nin krize, kaosa, kargaşaya, ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin" diye konuştu.

Erdoğan, açıklamasında, "Ekonomik tetikçilerin, öngörü diye pazarladıkları karanlık senaryolarına prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor" diyen Erdoğan, "Bizim küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor. Türkiye'nin yolu da bahtı da açıktır. Önümüzde yeni kapılar aralanacak, karşımıza yeni fırsatlar çıkacak, tahminlerimizin de ötesinde imkanlar belirecek."