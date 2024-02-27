Erdoğan, Manisa'da Özgür Özel'i hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan, mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hedef alarak, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek prangalarından kurtaracağız. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Ortaya koyacak hiçbir vizyonu olmayanlar bağırıp, çağırıp gider" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "İçeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin canını sıkmak, moralini bozmak için her yolu deniyor. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu? Elbette var. Ama bunları çözecek olan yine bizleriz. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden, hiçbir program ve proje üretme zahmetine kapılmadan milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursağında bırakmak boynumuzun borcudur."

EKONOMİ MESAJI

Ekonomik sıkıntılara ilişkin umut dağıtan Erdoğan, "Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızdan her biri ortaya çıkacaktan kaynaktan hak ettiği payı mutklaka alacaktır" dedi.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Mayıs eçimlerinde kurulan 6'lı masanın gerisindeki siluetleri unutmadık. 2019 seçimlerinde yapılan gizli ittifakları unutmadık. İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların farkındayız. Her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler" diye konuştu.

"CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı?" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Eski CHP Genel Başkanı'nın masa dışındaki bir partinin genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP Genel Başkanı'nı zaten kimsenin taktığı yok. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Haftalar öncesinden günü, saati belli olan bir işi bile beceremeyecek kadar gündemden uzak durdular."

"SEÇİM GECESİ GÖZÜM MANİSA'DA OLACAK"

"Manisa verdiği sözü tutar" diyen Erdoğan, "Seçim gecesi gözüm Manisa sonuçlarında olacak. Biz milletimiz karşısına hep eser ve hizmet siyasetiyle çıktık. Bugüne kadar da sözümüzü tuttuk" ifadelerini kulalndı.

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