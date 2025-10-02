Erdoğan, “Meclis’teki atmosferden memnunum” dedi, açılışa katılmayan CHP’yi hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, 'AK Parti'nin partimizle ilgili ahkam kesenler bizi hiçbir zaman anlamadılar. Olumsuz öngörüler hep boşa çıktı. Partimize attıkları yalanlar her zaman ellerinde patladı" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sözlerimin hemen başında, Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum.

İsrail yönetiminin, uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesine, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür.

Sumud Filosu, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz gelişmeleri sahada anbean takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Devlet ve millet olarak önceliğimiz Gazze'de akan kanın durması, insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır.

Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Bizi anlamak yerine kendileriyle karıştırdılar. Hep yanıldılar. İktidar olarak bir ay sonra 23 senemizi tamamlıyoruz. Fakat AK Parti'ye şaşı bakanlardan hiçbir değişim emaresi göremiyoruz. Hatalarından ders alıp kendilerine çeki düzen vermek yerine hiçbir şey olmamış gibi operasyonlarına devam ediyorlar.

AK Parti olarak biz, bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Milletimize olan hizmet sevdamızdır. Makamlar, mevkiler, rütbeler, payeler, koltuklar, hepsi gelip geçicidir. Baki kalan, gök kubbede bıraktığımız bir hoş sada ile davamızdır.

AK Parti için siyaset budur. İnşallah böyle de kalmaya devam edecektir. Hiç kuşkusuz değişim, hayatın değişmez gerçeğidir. Biz de bugünlere değişerek, kendimizi ve kadrolarımızı yenileyerek geldik. Ama bunu yaparken yol ve dava arkadaşlığımızı daima gözettik. Kardeşlik hukukumuzu korumaya özen gösterdik. Hemen her arkadaşım bayrağı yeni gelen arkadaşımıza kucaklaşarak, helalleşerek, gönül rahatlığı içinde birbirlerine sarılarak teslim etti. Mesela CHP'de yaşanan ve artık gelenekselleşen kavgaların, hakaretlerin hiçbiri hamdolsun bizde yaşanmadı. Partimize zerre miskal katkısı olan kardeşlerimizin hak ve hukukuna her zaman riayet ettik. Bu, tam 24 yıldır üzerine hassasiyetle titrediğimiz en temel vasfımızdır.

Şehrine ve seçmenine aşkla hizmet etmek isteyen, partimizin ilkelerini benimsemiş herkese bizim kapımız ardına kadar açıktır. Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere bizim kapımız ardına kadar açıktır. Bu anlayışla saflarımızı genişletmeye inşallah devam edeceğiz. Ailemize katılan arkadaşlarımızın tehdit, tedhiş ve psikolojik şiddete maruz kalmasına evvelallah izin vermeyeceğiz. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, rotamızdan şaşmadan, milletimizle gönül bağımızı koparmadan Allah'ın izniyle gece gündüz çalışacağız.

Ana muhalefet partisinin ilk günden uyduruk bir bahane üreterek Meclis'i kırıp kaçması aslında bunların zihniyetinin görülmesini sağlamıştır.

CHP ve özellikle firar ettiği dünkü oturum önemli bir fırsat sunuyor bize. Oturumun ardından genel başkanlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Yaklaşık 28 milyonun oyunu alan Cumhurbaşkanı olarak Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.

Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Burada asıl üzüntü verici durum, yapılan ayıbın doğrudan meclise ve millete karşı olmasıdır. CHP en büyük saygısızlığı bize değil, bizden daha ziyade dillerinden düşürmedikleri milli iradeye ve gazi meclise karşı sergilemişlerdir. Ne yazık ki CHP, ortaya saçılan onca pisliğe rağmen, belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden halen çıkamadı. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin demokratik siyaset yerine rüşvet, irtikap, iltimas, yolsuzluk, sahtekarlıkla anılması utanç verici olduğu kadar, Türk demokrasisi adına endişe vericidir. Anlaşılan, CHP safralarından kurtulmadıkça ana muhalefet görevini de layıkıyla ifa edemeyecek.

Son seçimlerde kazanan birçok belediye dökülmeye devam ediyor. Elinizi nereye atsanız oradan yolsuzluk fışkırıyor. Seçim meydanlarında Allah'ın suyundan para mı alınır diyorlardı şimdi millet içecek su bulamıyor. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplamıyorlar, daha musluktan su akıtamıyorlar bi de utanmadan bize ders vermeye çalışıyorlar.

İnşallah bir an önce kendini toparlar. Yoksa CHP'li vatandaşlarımıza Allah sabır versin demekten başka bir şey kalmıyor. Muhalefetin yolsuzluklarını perdelemesine izin vermeyin."