Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin MKYK toplantısında "Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor" açıklamasını yaptı. CHP'deki değişime değinen Erdoğan, "Üst akıl nasıl 6 lideri bir araya getirdiyse bunları da bir araya getirecektir. Yine ittifak yapacaklardır" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e karışmadığını ifade etti.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun üzerine Erdoğan, “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bıraktı.

Mehmet Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM

CHP'deki genel başkan değişimine ilişkin konuşan Erdoğan, "Üst akıl nasıl 6 lideri bir araya getirdiyse bunları da bir araya getirecektir. Biz ona göre çalışmamızı yapacağız. Yine ittifak yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

'TANIDIK İSİMLER' YANITI

Erdoğan, bazı MKYK üyelerinin teşkilatlarda tanıdık isimlerin belediye başkan adaylığı için isimlerinin verildiğine ilişkin söylemlerine yönelik, "Bunlara dikkat edilecek. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten sistemimiz de buna uygun değil" ifadelerini kullandı.