Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan, Meloni ile görüşecek

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya gelecek.

Güncel
  • 01.08.2025 13:19
  • Giriş: 01.08.2025 13:19
  • Güncelleme: 01.08.2025 13:21
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, Meloni ile görüşecek
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul; Türkiye-İtalya-Libya zirvesine ev sahipliği yapıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşecek.

Erdoğan'ın Meloni ve Libyalı yetkililerle yapacağı görüşme saat 14.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.

Zirve kapsamında ülkeler arası işbirliğinin ele alınması bekleniyor.

Ayrıca ekonomi, enerji ve petrol sektöründe ortaklıkların güçlendirilmesi, düzensiz göç ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri gibi stratejik konularında konuşulacağı belirtiliyor.

BirGün'e Abone Ol