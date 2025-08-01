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Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Güncel
  • 01.08.2025 13:19
  • Giriş: 01.08.2025 13:19
  • Güncelleme: 01.08.2025 15:41
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüştü
Fotoğraf: AA

AKP'ili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında kabul etti.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşıladı.

Fotoğraf: AA

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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