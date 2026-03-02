Erdoğan, Merz ile görüştü: Diyalog zeminine dönmeye teşvik çağrısı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'a yönelik saldırılar ve bölgede yaşananların ele alındığı belirtilen görüşmede Erdoğan'ın, "bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu ifade ettiği" bildirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti."