Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi. MHP liderinin, yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda DEM Partililer ile el sıkışmasının ardından "yeni dönem" demesiyle gerçekleşen görüşme 42 dakika sürdü. Görüşmede İsrail konusu, yeni anayasa, yeni dönem ve normalleşme adımları, Sinan Ateş davasının konuşulduğu belirtildi.

Erdoğan'ın gelişini de kapıda bekleyen Bahçeli'nin elindeki tespih dikkat çekti. Selamlaşmanın ardından iki lider Bahçeli'nin konutuna geçti. İki liderin de günlük programında yer almadığı belirtilen zirve, Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşti. Bahçeli Meclis’in açılış oturumu kapandıktan sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile tokalaşmış ve gazetecilerin sorusuna “Yeni bir döneme giriyoruz” yanıtını vermişti.