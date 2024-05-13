Erdoğan-Miçotakis görüşmesi bitti: Diyalog kanallarını açık tutacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Beştepe'deki görüşmesi bitti. Baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Erdoğan, Miçotakis'in "Hamas terör örgütüdür" sözlerine karşılık "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum" dedi. Öte yandan iki lider, birçok konuda mutabık açıklamalar yaparken diyalog kanallarının açık tutulacağı mesajını verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Beştepe'de 16:'te başlayan ve yaklaşık bir saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, ortak açıklama yapılıyor.

Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Beştepe'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Erdoğan ile Miçotakis ortak basın toplantısı yapılıyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Miçotakis'i Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.

Diyalog kanallarını açık tutmada mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İkili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. İkili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

Görüşmelerimizde Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunduk. İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi destekçilerine dahi meydan okumaktan geri duymuyor. Masum sivillerin son sığınağı olan Refah'ı acımasız şekilde hedef almaya devam ediyor.

Masum sivillerin katledilmesi karşısında uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. Doğudan batıya bu zulme ortak olmayalım çağrısıyla her hafta meydanları dolduran tüm insanları buradan bir kez daha selamlıyoruz. BM Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar, Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin tesisi olduğunu görülmüştür.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya, Filistin devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Komşumuz Yunanistan'ın da katliamın durdurulması amacıyla yürütülen çabalara destek olmasını bekliyoruz. Yunanistan'la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı paylaşmıştım. Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir.

Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz"

Ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.

BASIN AÇIKLAMASINDA HAMAS TARTIŞMASI

Erdoğan, Miçotakis'in "Hamas terör örgütüdür" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür." dedi.

MİÇOTAKİS: GÖRÜŞMELERİMİZ OLUMLU ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Miçotakis'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Görüşmelerimiz devamlı olumlu şekilde gelişiyor. Bu olumlu gelişmeleri devam ettirmek istiyoruz. İki halk benim bağlandığım şekilde çok önemli bir insiyatifin meyvelerinden faydalanmaya başladı. 10 Ege adasını ziyaret edebiliyorlar. Sınır kapısında yapılan kısa bir kontrolden sonra gerçekleştirilen bir süreç. İki halkın brökrasi ızdırabı yaşamadan bir araya gelmeleri önemli bir fırsattır.

İnsan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar çok önemli sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok pozitif katkıda bulundu. Biz Avrupa kararları ışığında da Türkiye'nin Avrupa fonlarından faydalanabilmeleri için çalışıyoruz.

Azınlıkların dini bir azınlık olduğunu Lozan Antlaşması çerçevesinde görebiliriz eşit vatandaşlık ilkesi ışığında Müslüman vatandaşlara Yunan devletinin iyi davrandığına inanıyorum. Müslüman azınlığın Yunanistan'ın sosyal ve kültürel yapısına katkısı çok büyüktür.



Kariye'nin tekrar bir ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu.



Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatı elde ettik. Bizi büyük meraka düşüren gelişmeler yaşanıyor.



Türkiye ile Ortadoğu konusunda bir görüş ayrılığı söz konusu. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi. Hamas'ı Türkiye'nin değişik bir yaklaşımla gördüğünü biliyoruz. Ancak bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz.



Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak çok önemli oldu. Yunanistan var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin AB'ye ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir.



Görüş ayrılıklarımıza rağmen kazan-kazan zemininde iş birliğine açığız.



İklim değişikliği ve deprem coğrafyaları içinde yer almamız bizi afet ve acil durum yönetimi konusunda bir işbirliğine götürüyor.