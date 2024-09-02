Erdoğan: "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefret ve kavga siyasetinin demokrasiye hiçbir katkısı olmadığını belirtti.

Muhaliflere pek çok farklı vesileyle hakaret eden Erdoğan, isim vermeden bir sokak röportajında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ve CHP lideri Özgür Özel'i, "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez" sözleriyle hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin ne demokrasimize ne de milletimize hiçbir fayda sağlamadığını artık herkesin görmesi, kabullenmesi ve buna göre siyaset üretmesi gerekiyor.

Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez.

Türkiye’yle ilgili karanlık senaryolara bilerek veya bilmeyerek figüranlık yapanları bu necip millet hiçbir zaman affetmez.

Bölgemizi çepeçevre saran istikrarsızlık ve çatışma iklimi ortadadır.

Siyaset başta olmak üzere her alanda nezakete, iş birliğine, diyaloğa çok fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz.

Gerilimi körükleyen, kutuplaştırmayı derinleştiren, 85 milyonun fertleri arasına nifak duvarları ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz.

İnşallah biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."