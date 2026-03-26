Erdoğan: Milletimiz Türkiye'nin kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partimize ve ittifakımıza oy versin veya vermesin, milletimiz de bu fırtınalı dönemde Türkiye'nin kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor. 'İyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara değinen Erdoğan, "İran'a başlatılan savaş, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor" dedi.

Bölgenin son asrın en sancılı günlerini yaşadığını kaydeden Erdoğan, "Gözünü nefret bürümüş soykırım şebekesi dini argümanlar arkasına sığınarak coğrafyamızı felakete sürüklüyor. Şundan herkes emin olsun, biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acılarına seyirci kalırız" ifadelerini kullandı.

"İKİ MİLYAR MÜSLÜMANIN İNANCINA SALDIRI YAPILDI"

59 yıl aradan sonra ilk kez Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınmasına izin verilmemesine tepki gösteren Erdoğan, "Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana ilk kez bayram namazı eda edilmedi. Bu kural tanımazlık iki milyar Müslümanın inancına yapılmış küstah bir saldırıdır" dedi.

Saldırılara karşı yalnızca İsrail'e tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı, "27 gündür hiçbir ilke, değer, norm gözetmeyen saldırganların nazarında Şii veya Sünni olmamızın, Türk, Kürt, Arap ya da Farsi olmamızın bir farkı var mı? Buradan içim kan ağlayarak soruyorum İsfahan'da Tahran'da dökülen gözyaşlarının, Erbil'de, Bağdat'ta, Beyrut'ta, Riyad'da dökülenlerden ne farkı var" diye sordu.

"TÜRKİYE DOĞRU BİR POLİTİKA İZLİYOR"

İktidarın yürüttüğü dış politika konusunda da mesajlar veren Erdoğan, "Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir. Tüm dünya bunun bilincindedir. Partimize ve ittifakımıza oy versin veya vermesin, milletimiz de bu fırtınalı dönemde Türkiye'nin kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor. 'İyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor' diyorlar" iddiasında bulundu.

Ana muhalefet partisini hedef alan Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Vesayet altında olduğu kamuoyunca bilinen bir şahsın Türkiye'nin dik ve dirayetli duruşuna dil uzatması kara mizah örneğidir" ifadeleriyle CHP'nin "savaş çığırtkanlığı" yaptığını savundu.

Savaşın olası ekonomik etkilerine değinen Erdoğan, "Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arızi durumlar bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız" şeklinde konuştu.