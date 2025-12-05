Erdoğan: Milletin malının çarçur edilmesine müsaade etmiyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, kadın hakları konusunda mesajlar veren Erdoğan, "Her ne kadar kadınlar seçme ve seçilme hakkını 91 yıl önce elde etmiş olsa da burada şu gerçeği gururla söylemeliyim; Türkiye kadın hakları konusunda altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Devamla ana muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi kapısında nöbet tutan CHP'yi nasıl unutabiliriz? Bugün sesleri çok çıkmasa da varlığını hala devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz?" dedi.

"KİFAYETSİZ KİŞİLERİN YÖNETİMİNDE OLAN BELEDİYELER İRTİFA KAYBETTİ"

Yerel yönetimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "hizmet ve eser yerine reklamı önceleyen kifayetsiz kişilerin" yönetiminde olan belediyelerin hızla irtifa kaybettiğini söyledi.

"Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, kamu malını talan etme, bunun yanında ahlak ve hukuk dışı skandallar ne yazık ki Türkiye'yi bir tahribatla karşı karşıya bıraktı" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz kötü gidişe engel olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hizmet etmek isteyeni desteklerken, milletin malının çarçur edilmesine yasal sınırlar çerçevesinde müsaade etmiyoruz."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün ülkemizde kadın hakları açısından önemli bir düzenlemenin 91. yıl dönümü. Ülkemizdeki kadınlar Avrupa'daki hemcinslerinden çok daha önce seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır. Bu önemli düzenlemenin yıl dönümü kutlu olsun diyorum. Kadınlar milletimizin kadim tarihinde hep müstesna bir konumda oldular.

Maalesef kadınlarımız Anayasal haklarını uzun süre kullanamadılar. Başörtüleri dolayısıyla seçilme hakkından mahrum bırakıldılar. Kadınlarımız yıllarca inanç değerleriyle meslekleri arasında travmatik tercihler yapmak zorunda bırakıldı.

Meclis'e başörtüsüyle girdi diye adeta linç edilen kadınları hangimiz nasıl unutabiliriz. Üniversitelerde yürütülen cadı avını nasıl unutabiliriz. Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi kapısında nöbet tutan CHP'yi nasıl unutabiliriz?

"KADIN HAKLARI KONUSUNDA ALTIN YILLAR BİZİM DÖNEMİMİZDE YAŞANIYOR"

Her ne kadar kadınlar seçme ve seçilme hakkını 91 yıl önce elde etmiş olsa da burada şu gerçeği gururla söylemeliyim; Türkiye kadın hakları konusunda altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor.

Hizmet ve eser yerine reklamı önceleyen kifayetsiz kişilerin yönetiminde belediyelerimiz hızla irtifa kaybetti. Daha önce pürüzsüz işleyen hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Temel hizmetler alanlarında bırakın iyiye gitmeyi sorunlar içinden çıkılmaz hale geldi.

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, kamu malını talan etme, bunun yanında ahlak ve hukuk dışı skandallar ne yazık ki Türkiye'yi bir tahribatla karşı karşıya bıraktı.

Bütün bunları eklediğimizde ortaya çok daha vahim bir tablo çıkıyor. Biz kötü gidişe engel olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hizmet etmek isteyeni desteklerken, milletin malının çarçur edilmesine yasal sınırlar çerçevesinde müsaade etmiyoruz."