Erdoğan: Milyonlarca vatandaşımız sırf anasının dilini konuştu diye ötelendi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı.

Burada yaptıpı açıklamada Erdoğan,"Türkiye bir hukuk devleti, merhamet devletidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa kamu olarak yaptığımız hizmetlerin hiçbir anlamı olmaz. Biz her iki tecrübeyi de yaşamış bir ülkeyiz. Devlet ile millet arasında duvarlar ören, devlet ile milleti farklı konumlara yerleştiren elitist zihniyetin büyük zararları oldu" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:"İrticacı, takunyalı, tarikatçı, cemaatçi, laik, anti laik, ilerici-gerici diyerek insanlarımızı birbirlerine düşürmeye çalıştılar. Sırf inancını özgürce yaşamak istediği için, sırf anasının dilin konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileşti, ötelendi, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldı. Bunun bedelini ise demokrasimiz, devletimiz ve milletimiz ödedi. Vatandaşına üstten bakan vatandaşlarının bir kısmını tehdit kaynağı olarak gören anlayışın devlet tasarrufumuzda yeri yoktur."

'SIĞINMACI' MESAJI

Erdoğan, "Asırlardır kimliğine bakmadan mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmuş hamiyetperver bir milletin mensupları olarak, ülkemize sığınan biçarelere kardeşlik görevimizi ifade etmek de görevimizdir" dedi.

"Koltuğa oturmak, resmi plakalı araçlara binmek bir yöneticiyi, bir mülki idare amirini saygıdeğer bir devlet adamı yapmaz" diyen Erdoğan, "Milettin adamı olunmadan, milletin gönlüne girilmeden, milletin takdirini, teveccühünü, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet, milletinin hizmetindedir. Kamu görevlisi de milletin hizmetkârıdır."

"VATANDAŞIMA 'DEVLET NEREDE' DEDİRTMEYECEKSİNİZ"

"Benim vatandaşıma hiçbir zaman 'devlet nerede' dedirtmeyeceksiniz. İhtiyacı olan vatandaşın gelip sizi bulmasını da beklemeyeceksiniz. Siz gidip benim mağdur vatandaşımı bulacaksınız." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Kışın soğuğunda ah benim kaymakam kardeşlerim, yeri gelecek kamyonu alacaksınız, odunu dolduracaksınız, nerede kömürü olmayan, odunu olmayan var, siz bizzat getireceksiniz."

"MÜSAMAHAYLA BAKAMAYIZ"

Erdoğan, şunları kaydetti: "Devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren, hukuk dışı yollara tevessül edenlere müsamahayla bakamayız. Bu konuda sizin çok yüksek hassasiyet düzeyiyle hareket edeceğinize inanıyorum."