Erdoğan Mısır'a gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Dünya liderleri Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinde buluşacak.

Bugün gerçekleşecek zirveye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak.

Erdoğan'ın Mısır ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde ve ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında Gazze'deki ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Mısır'da düzenlenecek olan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi düzenlenecek.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyetin'deki zirveye katılacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

ZİRVEYE KATILACAK İSİMLER

Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılması beklenen 20'den fazla ülkenin lideri arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi önemli isimler bulunuyor.