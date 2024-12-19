Erdoğan Mısır'da: Sisi'yle görüşecek mi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a hareket etti.

Öte yandan Erdoğan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.