Erdoğan muhalefet belediyelerini hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalana, çırpana, 'öğrenciler için burs topluyoruz' diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Mimari, zarafet, vakıf ve medeniyet. Temadaki bu dört kavrama bakınca hepsinin birbirini besleyip büyütüp zenginleştirdiğini görüyoruz. Camilerimiz medreselerimiz şifahanelerimiz, çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni pencere açan vakıf medeniyetimizin nişanesidir.

"202 ESERİMİZİN TOPLU AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bir emanet olan bu kültürü korumak, mana ve değerler evrenini yaşatmak, gelecek kuşaklara bırakmak hepimiz için kritik önemdedir. Genel Müdürlüğü'müzün 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz.

Bu eserlerin bakım onarım ve yeniden ihyasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, işçi ve mühendislerimizi, proje uzmanlarımızı ayrı ayrı kutluyorum. Bugüne kadar ecdadın emanetlerine sahip çıkması nasip eden rabbime hamt ediyorum. Milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz.

Bizim hem kültürümüzde hem de ruh köklerimizde hayır ve zarafet biri olmadan diğeri olmayandır. Bu eserler milli ve manevi kimliğimizin tüm değerlere adeta sinmiş, işlemiştir. Zarafetin davranış planındaki yansıması olan zarafet ve kibarlık da hayırla doğrudan ilişkilidir.

"YÖNETTİĞİ ŞEHRİ HARACA BAĞLAYANLAR..."

Çalana, çırpana, 'öğrenciler için burs topluyoruz' diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyorum.

Vakıf kültürümüzün bir diğer özelliği de hayatın her alanına şamil olmasıdır. Tüm varlıkları merkezine alan vakıflarımız çalışmalarına devam ediyor. Ranttan başka Siyasi kıblesi olmayanlar vakıflarımızı hedef alsa da onları bu mücadelelerden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı gençliğin yetişmesinde faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp vakıflara engel çıkaranları mahşere havale ediyoruz.

377 vakıf eserinden 276'sının onarımı tamamlandı. Kalan 101'i yıl içinde tamamlanacak. Son 1 yılda restorasyonu tamamlanan 202 eserimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."