Erdoğan muhalefeti hedef aldı, Ahmet Şık'a 'provokatör' ve 'marjinal' dedi!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kalmıştır. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, toplumun hizaya sokulduğu, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır. Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmeme üzere tamamen geride kalmıştır."

"Zorlu mücadeleler neticesinde çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Belini kırdığımız, nefesini kestiğimiz, sınırlarımız içinde artık kıpırdayamaz hale getirdiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Hukuk ve demokrasi içinde, anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur ve olamaz.

Ama eski günleri özleyenler; çatışmayı, terörü, gerilimi, şiddeti, baskıyı özleyenlere bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere ise asla eyvallah etmeyiz.Kökü dışarıda olan, yularını Türkiye düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin oyununa asla gelmeyeceğiz."

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Muhalefetin neler peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar. Şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım, akraba çiftliğine çevirdiler" dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesi altında Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitzm çıktı."

AHMET ŞIK'I HEDEF ALDI

Meclis'teki kürsüde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef alan Erdoğan, "Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat geldiğini hep birlikte takip ettik. Milletin kürsüsünde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin koro halinde böyle bir şahsın arkasında ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Anamuhalefetten ve yol arkadaşlarından ülkeye ve millete hayır gelmesi mümkün değildir" diye konuştu.