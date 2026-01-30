Erdoğan, muhalefeti hedef aldı: Bize, 'kendilerine yakın müteahhitleri zengin ediyor' dediler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Bölünmüş yolların 30 bin kilometrenin üzerine çıktığını belirten Edoğan, çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeline teşekkür eden Erdoğan, "Eser ve yatırımlarla Türkiye'ye güçlendiriyoruz" dedi.

İktidarları döneminde ülkenin her alanda başarıya ulaştığını savunan Erdoğan, "Türkiye'nin direksiyonuna geçtiğimiz 2002'den bu yana ülkemiz her kulvarda ipi göğüsledi, Eğitimden sağlığa her alanda başarıdan başarıya koştu" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELER ÜZERİNDEN 'DELİ DUMRUL' DÜZENİ KURMUŞLAR"

Devamla muhalefeti hedef alan Erdoğan, "23 yıldır ülkeme hizmet eden bir siyasetçi olarak içimi yakan bir unsuru sizinle paylaşmak isterim Muhalefete zaman zaman 'takoz' benzetmesi yapınca muhalefet bundan rahatsız oluyor. 23 yıldır ülke ve millet hayrına yaptığımız her işin önüne takoz koydukları için bu benzetmeyi yapıyoruz. 'Kendilerine yakın müteahhitleri zengin ediyor' dediler. Sırf iş yaptığımız için atmadıkları iftira, vermedikleri soru önergesi kalmadı. Biz bunlara kulak assaydık bugün burada olamazdık" diye konuştu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar üzerinden ana muhalefet partisini hedef alan Erdoğan, "Belediyeler üzerinden deli dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamışlar. Biraz olsun yüzleri kızaracağına bir de çıkıp onu bunu tehdit ediyorlar. Taş üstüne taş koymaktan acizler, para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında bizim meselemiz diyebilecekleri hiçbir icraatları yok" dedi.