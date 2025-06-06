Erdoğan muhalefeti hedef aldı, "Kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz" dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatlarına Kurban Bayramını video mesajıyla kutladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de 20 aydır sürdürdüğü katliam, soykırım, yıkım ve vahşet politikası nedeniyle Müslümanlar olarak bu bayramı da buruk geçiriyoruz. Bir yandan Kurban Bayramı'na erişmenin bahtiyarlığını yaşarken diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükumetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan, Gazze'ye canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha kemal-i hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyor, şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'YE YÜKLENDİ

Açıklamasında CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise, partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Sadece son iki haftada, ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir" dedi.

Muhalefete yüklenen Erdoğan, şunları söyledi: "Daha bir yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar, bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığını, şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi ellerindeki üç beş belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur."

'YENİ SÜREÇ' AÇIKLAMASI

PKK'nin silah bırakma ve fesih kararını açıkladığı yeni süreç ile ilgili konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız" dedi.

EKONOMİ MESAJI

Ekonomi ile ilgili mesajlar veren Erdoğan, "Ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük. Şunu, sizlerle birlikte tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Türkiye Yüzyılını, kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm ülkemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz. Bilhassa, bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hali hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.