Erdoğan: Muhalefetin çizdiği karamsar tabloyla gerçekler arasında büyük fark var

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Programa destek veren bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İşimiz ziraat gücümüz ziraat temasıyla düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda.

Muhalefetin çizdiği karamsar tabloyla gerçekler arasında büyük fark var. Çiftçi kardeşimiz çok uygun fiyatta kredi kullanıyor. Ortada batma, iflas etme, borç batağına batma, ödeyememe gibi bir durum yok. Tarım sektörümüz hamdolsun dimdik ayaktadır.

Kasım'a kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız."

Ayrıntılar geliyor..