Erdoğan: Muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun ki tutmadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Ekonomi ve Gazze'nin de gündeme geldiği toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasına bugün 5 gazetecinin öldüğü Gazze'deki İsrail saldırısına değinerek başladı. Ardından muhalefeti hedef alan bir konuşma yaptı.

"MİLLİ MARKALARA DÖNÜK BOYKOT ÇAĞRILARI ELLERİNDE PATLADI"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklandığı soruşturmalara değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son 2 buçuk yıldır uyguladığımız makro ekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçmektedir. İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyon sonrasında muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları ise milletimizin basireti sayesinde kendi ellerinde patladı. Merkez Bankamızın rezervleri üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız oldular. Ülkemizi yıpratmak amacıyla yurtdışına düzenledikleri şikayet turlarından ise elleri boş döndüler. Ne karşılarında süklüm püklüm oldukları Batılı aktörler bunlara itimat etti ne de ülkelerini kötüledikleri yabancı basın kuruluşları bunları umursadı. Sonuçta kaybeden ülkemiz ve hükümetimiz değil, Türkiye'yi yabancılara şikayet eden acizler oldu. İşte en son Merkez Bankası rezervlerimiz 176 buçuk milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı. İç ve dış borçlanma maliyetleri düşerken Türk Lirası'na olan güven de hızla yükseliyor. Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. Enflasyon beklentileri de tüm kesimlerde iyileşiyor."

YANGINLARLA MÜCADELE KONUSU

"Şunu bir kez daha önemle vurgulamak durumundayım; Türkiye 27 uçak, 105 helikopter, 6'bine yakın kara aracıyla tarihinin en büyük gelişmiş filosuna sahiptir. Ülkenin başına gelen felaketlerden rant devşirmeye çalışan müzmin muhaliflerin propagandalarına rağmen Türkiye, yangınlarla mücadelede dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumundadır. Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamından daha iyi bir yerdeyiz. Yangınla etkin mücadelenin yanı sıra yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise 4'üncüyüz.

Birleşmiş Milletler, orman yangınlarının 2030 yılına kadar yüzde 14, 2050 yılına kadar ise yüzde 30 artış göstereceğini ifade ediyor. Bu vahim senaryoya göre tedbirimizi almak, buna göre bir kültür geliştirmeliyiz. Orman yangınlarının yüzde 96'sının insan kaynaklı çıktığı dikkate alındığında halen kat etmemiz gereken ciddi mesafe olduğu açıktır. Piknik ateşi, sigara izmariti, anız yakma, sağa sola atılan cam şişeler ve dikkatsiz davranışlar büyük yangınlara sebep oluyor. Vatandaşlarımızdan yağışlı ve serin günlere ulaşana kadar azami dikkat bekliyoruz."