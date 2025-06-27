Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ulaştırmaya dair her başlıkta kelimenin tam manısıyla destan yazdık. Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken ülkemizdeki muhalefetin ve marjinal örgütlerin engelleme çabalarıyla da mücadele ettik" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "İstanbul Boğazı'na üçüncü bir gerdanlık gururla taktığımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sabote etmek için sokak olayları dahil her yolu denediler. İstanbul Havalimanı ile ilgili akla ziyan bir sürü iftira attılar. Gün oldu 'yol mu yiyeceğiz' dediler. Gün oldu 'bunlar külliyen israf' dediler. Gün oldu 'yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez' dediler. Gün oldu projeleri durdurmak için mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Gün oldu 'göçü hızlandırır' iddiasıyla hızlı tren projelerini tenkit ettiler."

Muhalefete yüklenen Erdoğan, "İdeolojik konfor alanlarının dışına çıkmaya hiçbir zaman yanaşmadılar. Ama biz bunlara aldanmadık. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan, projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.