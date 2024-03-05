Erdoğan, muhalif seçmenden oy istedi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalif seçmene seslenerek, "Özellikle CHP'nin mevcut durumuna bakıp da karamsarlığa kapılan, umudu sönen insanlarımızdan bu seçimlerde çok güçlü bir destek bekliyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki mitingde açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü, eksiğini giderdi. Hak ve özgürlüklerden, yatırımlara, savunma sanayinden dış politikaya kadar her alanda tarih yazdık. Ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standartını yükseltemeyi bir türlü başaramadık" dedi.

CHP'ye yüklenen Erdoğan, şunları söyledi: "Genel başkanlık koltuğunda oturan şahıslar bile değişti, fakat hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. Her gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişimi de bu acı gerçeği değiştiremedi."

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

"Devrik genel başkan Bay Kemal'le pek anlaşamaz, sık sık karşı karşıya gelirdik" diyen Erdoğan, "Bay Kemal'in kendine has bir söylemi, siyaset yapma tarzı vardı. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil, bizi de üzdü" dedi.

Özgür Özel'in "Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz" dediğini aktaran Erdoğan, "Anlaşılan makamına borçlu olduğu ağbabaları kulağını çekmiş olmalı ki bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı" diye konuştu.

MUHALİF SEÇMENE SESLENDİ

Muhalif seçmene seslenip oy isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Özellikle CHP'nin mevcut durumuna bakıp da karamsarlığa kapılan, umudu sönen insanlarımızdan bu seçimlerde çok güçlü bir destek bekliyoruz. Muvafık veya muhalif farketmeksizin hiçbir vatandaşlarımız bu çapsızlığa, bu ufuksuzluğa, bu vizyonsuzluğa mahkum ve mecbur değildir."