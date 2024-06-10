Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu: Yeni döviz uygulaması bugün başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ihracatçılara yönelik "Müjdeli bir haber" diyerek duyurduğu yeni döviz uygulaması bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde "müjdeli bir haber" diyerek duyurduğu, ihracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren düzenleme; bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak" demişti.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama gelmişti.

Bakan Şimşek sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımında şunları söylemişti:

"Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.

Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.

Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik.

Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.



Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.



Yeni düzenleme ile… https://t.co/dAlOoxhUx3 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 8, 2024

GENELGE GÜNCELLENMİŞTİ

İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi de güncellenmişti.

Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan (bugün) itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edilmişti.