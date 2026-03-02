Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel süreç ile NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları görüşüldü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye’nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını" ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, NATO’nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti."