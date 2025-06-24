Erdoğan, NATO liderleri aile fotoğrafına katıldı: 'Dostum Trump'la sıcak buluşma

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Hollanda Lahey'de.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta Erdoğan da yer aldı.

Fotoğraf çekilirken Erdoğan ile sıklıkla 'Dostum Trump' diye hitap ettiği ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılaştığı anlar dikkat çekti. Erdoğan ile Trump, en son 2019'da yüz yüze bir araya gelmişti.

İki devlet başkanı fotoğrafta yan yana yer aldı.

Trump ile Erdoğan'ın Türkiye saatiyle 23.30'da görüşmesi bekleniyor.