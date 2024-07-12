Erdoğan: "NATO zirvesi İstanbul'a yakışır"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler vardı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler vardı.

Erdoğan, "NATO Ukrayna konseyi oturumunu başarı ile tamamladık, tarihi bir zirveyi daha neticelendirdik, Biden'a müteşekkiriz. Stoltenberg'e şahsım ve heyetim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. Yeni somut adımlar üzerinde mutabık kaldık" dedi.

Erdoğan, "Ukrayna - Rusya konusunda, adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Savunma harcamalarında 'yüzde 2 hedef' eşiğini aştık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Birlik ve dayanışma ruhunu 32 NATO müttefikinin tamamının taşıması gerekiyor" diye konuştu.

Erdoğan, açıklamalarında "Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına dikkat çektim. Filistin topraklarında kalıcı barışın sağlanması açlıkla imtihan edilen Gazze halkına gerekli yardımların ulaşması için Netanyahu'ya gerekli baskının yapılması konusunda baskıya çağırıyorum" ifadelerine de yer verdi.

Erdoğan, "Terörle mücadele alanında müşterek çabaların arttırılması önemlidir. Türkiye terörün vahşi yüzünü iyi bilen bir ülkedir. 40 yıldır bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyoruz. Terörizm ile mücadelede NATO'daki müttefiklerimizden de destek bekliyoruz" dedi.

İsrail konusuna da değinen Erdoğan, "Biz İsrail'i Lahey adalet divanına da Güney Afrika ile birlikte şikayet ettik. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'mız başta olmak üzere bu çalışmayı takip ediyorlar, diğer ülkelerinde şikayetçi olmalarını biz kendilerinden talep ediyoruz. Bu çalışmalarımız da sürecek, zira İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım" diye konuştu.

İsrail'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" dedi.

MELİH DEMİRAL'IN ÜLKÜCÜ SELAMI KONUSU

Erdoğan basın toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bir basın mensubunun Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesinde Melih Demiral'ın ülkücü selamı vermesinin gündeme gelip gelmediği sorusuna Erdoğan, "Görüşmede bu konu gündeme gelmedi" dedi. Scholz'la görüşmede Eurofighter konusunun gündeme geldiğini söyledi.

"HEDEFİMİZ ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜNÜN DAİMİ ÜYESİ OLMAKTIR"

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'yle ilgili bir soruya ise, "Gözlemci üye olarak değil, hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Türkiye, artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır" diye yanıt verdi.

"NATO ZİRVESİ İSTANBUL'A YAKIŞIR"

Erdoğan, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinin hangi kentte gerçekleştirileceğine ilişkin soruya "Şu anda netleşmiş değil ancak NATO zirvesi İstanbul'a yakışır" diye konuştu.