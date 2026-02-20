Erdoğan neden korkuyor

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında ablukaya alınan Boğaziçi Üniversitesi’ne ve nöbetlerine izin verilmeyen akademisyenlere destek vermek amacıyla kampüsü ziyaret etti.

Nöbete katılan Özel, akademisyenlerle birlikte rektörlük binasına sırtını döndü; “Özerk, özgür, demokratik üniversite” dövizi taşıdı. Okul çıkışı açıklamalarda bulunan Özel "Neden korkuyor Erdoğan? Protesto edilecekmiş. E protesto edilecek şeyler yapmayaydın ya..." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş eşlik etti. Özel, Erdoğan'ın Boğaziçi'nde çektirdiği fotoğraftaki öğrencilerin Boğaziçi öğrencisi olmamaları ve AKP'den isimler olmalarına da atıfta bulunarak, "İşgalin fotoğrafı!" yorumunda bulundu.