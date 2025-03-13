Erdoğan: Nerede adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Burada yaptığı açıklamada her sene 13-20 Mart tarihleri arasını "iyilik haftası" olarak kutlanacağını söyleyen Erdoğan, "Birçok kurum ve kuruluşla birlikte pek çok faaliyet icra edeceğiz" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, "Bugün güya kendi akıllarınca bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazze'ye bomba yağarken Filistin Kuvâ-yi Milliyesine 'terör örgütü' iftirası attı. Nerede bir zulüm, çatışma, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kısaca şunları söyledi: "Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımızdır. Suriye'deki katliamlardan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli muhacirlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Gazzeli mazlumlara destek olduk. Nerede yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız. Bugün güya kendi akıllarınca bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazze'ye bomba yağarken Filistin Kuvâ-yi Milliyesine 'terör örgütü' iftirası attı."