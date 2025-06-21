Erdoğan: Netanyahu hükümeti, bölgesel barışın önündeki en büyük engel

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İsrail''in katliamlarına tepki göstererek, "Son 2 yıldır İsrail'in işgal, istila, yıkım ve katliam politikalarıyla giderek daha fazla yüzleşiyoruz. Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. Önce Gazze ve Batı Şeria'ya saldırdılar, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'yi devasa bir enkaza çevirdiler. Sağlık tesislerini, okulları, camileri ve kiliseleri bombaladılar. Sadece bir çuval un almak, bir tas çorba, bir kuru ekmek alabilmek için yardım sırası bekleyen insanları hunharca katlettiler" dedi.

"Gazze'de yaşayan 2 milyon kardeşimiz, Nazilerin temerküz kamplarını bile geride bırakan kötü şartlarda tam 21 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Gazze ile birlikte İsrail, Lübnan'ı, Yemen'i ve Suriye'yi de hedef aldı. Hava bombardımanlarının yanı sıra Suriye'deki çeşitli grupları yönetime karşı kışkırtarak orayı da karıştırmaya, orada da kargaşa çıkarmaya çalıştı."

"İSRAİL'İN DEVLET TERÖRÜNE İRAN MUHATAP OLUYOR"

İsrail'in İran''a yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, "Şimdi de İsrail'in devlet terörüne 13 Haziran'dan bu yana komşumuz İran muhatap oluyor. Bütün bu saldırılarıyla Netanyahu hükümeti, bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu ispat etmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi: "İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum. İsrail'in terör saldırılarında, bombardıman ve suikastlarında vefat eden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum."

"İRAN'IN ALDIĞI TEDBİRLER HUKUKİDİR"

"İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur" diyen Erdoğan, "İran'ın, İsrail'in bu devlet terörü karşısında nefsi müdafaa çerçevesinde halkını savunmak amacıyla aldığı tedbirler gayet doğal, meşru, hukukidir" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösteren Erdoğan, "90 yıl önce Hitler'in çaktığı kıvılcım nasıl bütün dünyayı ateşe attıysa, bugün Netanyahu'nun siyonist emelleri de bölgemiz ve tüm dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor" diye konuştu.

"Biz Netanyahu'nun ne yapmak istediğinin gayet bilincindeyiz" diyen Erdoğan, "Bölgeyi ateşe, çatışmaya, kaosa ve gözyaşına boğarak güvenliklerini tesis edeceklerini zannedenler ham bir hayalin peşinden gitmektedir. İsrail komşularının güvenliğini tehdit ederek kendi güvenliğini sağlayamaz. Evdeki hesabın çarşıya uymadığını onlar da yavaş yavaş göreceklerdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemle vurguluyorum" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Erdoğan, "Buradan uluslararası topluma, özellikle İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere bir kez daha sesleniyorum; Netanyahu'nun çatışmaları daha da derinleştirmek amacıyla söylediği övgü ambalajına sarılmış zehirli sözlerine kimse itibar etmesin. Bölgemizin yeni bir savaşı ve istikrarsızlığı kaldırmaya tahammülü yoktur" diye konuştu.