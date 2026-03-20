Erdoğan: Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, bölgesel gelişmlere yönelik mesajlar veren Erdoğan, küresel barışın tehdit altında olduğunu yineledi.

"Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor" diyen Erdoğan, İran merkezli saldırıların istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye de değinen Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle kederle sızıyla geçiren tüm dostlarımıza en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Coğrafyamızdaki bu imtihan devresini birbirimize destek olarak, umutla, sabırla, metanetle inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum."