Erdoğan, nüfus verilerini sıraladı: Rakamlar hepimiz için tedirgin edici

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Aile ve Nüfus 10 Yılı (2026- 2035) Vizyon Tanıtım Programı”na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Hepimiz varlığımızı ailelerimize borçluyuz. Aile, insanın hem en korunaklı çatısı hem de vatan ve millet sevgisinin ilk adresidir. İnsan neslinin ayakta durabilmesini sağlayan da ailedir. Aile güçlü olduğunda bireyler ve toplumlar da güçlü olur. Dijital teknokültür çağında aile de dönüşüyor ve ciddi sınamalarla karşılaşıyor. İnsanın yol ve yön arayışının arttığı bir dönemdeyiz."

"3 ÇOCUK ÇAĞRIMIZIN HAKLILIĞI İSPAT EDİLDİ"

19 sene önceki '3 çocuk' söylemi hakkında konuşan Erdoğan "2007 yılında hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrımızın haklılığı ispat edilmiş oldu" açıklamasında bulundu.

"EVLİLİK YAŞI YÜKSELİYOR, BOŞANMA ORANLARI ARTIYOR"

Aile kurumunun küresel ölçekte 'ciddi bir sınavdan' geçtiğini savunan Erdoğan, Türkiye'deki sorunları da buna bağladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomik, ticari ve beşeri bakımdan dünya ile bütünleşmiş bir ülke olarak bütün bunlardan bizler de etkileniyoruz. Aile bağlarımız, evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, doğurganlık hızımız düşmekte. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici. Doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2025'te daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz. Ülkemizde 2014 yılında 1 milyon 351 bin bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Her iki vatandaşımızdan biri 35 yaşında. Kırsalda yaşayan yaşlı nüfus, çocuk nüfusunu geçti. Tek kişilik hanelerin oranı yüzde 20,5'a ulaştı. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20-24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı yüzde 79, erkeklerde yüzde 94'tür. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz ve harekete geçmemiz gereken bir tablo var."

5 STRATEJİK ÖNCELİK

Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu belirten Erdoğan, "AB'den halen 10 yaş daha genciz" derken 'riskleri azaltmanın' önemli olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

"2025 senesi bir dönüm noktası teşkil etti. 2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak belirledik. Bu doğrultuda birinci stratejik önceliğimiz, aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz, evlilik müessesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz, doğurganlık hızının artırılmasıyken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır. Bundan böyle mayıs ayının son haftasını 'milli aile haftası' olarak kutlamak, toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacak."

GENELGE YAYIMLANDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan “Aile ve Nüfus On Yılı” genelgesi, 2026-2035 döneminde kamu politikalarının “aileyi koruma” ve “nüfusu artırma” hedefiyle şekillendirileceğini duyurmuştu. Genelgede “cinsiyetsizleştirme akımı” denilerek toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+’lar hedef alınmıştı.