Erdoğan, Nureddin Nebati ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.

Odatv'nin haberine göre Erdoğan, dün Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Nebati ile yaklaşık 1,5 saat görüştü.

Görüşmede ekonomideki güncel gelişmeler detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıya ilişkin konuşan eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, görüşmenin ekonomiye ilişkin önemli konuların ele alındığı bir buluşma olduğunu iddia etti.

Görüşmede ekonomide yaşanan gelişmeler ve olası yol haritalarının masaya yatırıldığı belirtiliyor.