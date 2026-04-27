Erdoğan, OECD Beceriler Zirvesi'nde konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen OECD Beceriler Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, program öncesinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Nüfusumuz giderek yaşlanırken iş gücü piyasalarımız yeni baskılara, yeni meydan okumalara maruz kalıyor.

2030'da dünya nüfusunun 5'te 1'inin 60 yaş ve üstü kişilerden oluşacağı, 2050'de ise bu oranında 4'te 1'i bulacağı tahmin ediliyor.

Eğitimin tüm paydaşlarının çağımızın değişim hızına ayak uydurması gerekiyor.

Üzerine titrediğimiz olaylardan biri de yetişkinlerin eğitilmesidir.

Esnek eğitim modelleri, kariyer rehberliği mekanizmaları ve işverenlerle kurulan etkin ortaklıklar iş gücü piyasalarında belirleyici olacaktır

Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır.

Aile bağlarımızın halen diri olması, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün halen güçlü olması bize önemli bir avantaj sağlamaktadır."