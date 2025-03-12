Erdoğan onay vereceğini söylemişti: DEM Parti, Erdoğan'dan randevu isteyecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün ya da yarın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyeceklerini bildirdi.

Bakırhan "Heyetimiz Sayın Erdoğan ile görüşecek. Heyetimiz bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak. Bir meselenin en önemli taraflarından birisidir. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu. Hep olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 17 Mart’ta AKP ve MHP ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısının ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlamış, bir soru üzerine istendiği takdirde DEM Parti heyetine randevu vereceğini söylemişti.

Erdoğan, "Arkadaşlarımız görüşecekler işte. Grup başkanlarımızla görüşmeler yapıyorlar ama benden de istendiği takdirde ben de veririm" ifadelerini kullanmıştı.