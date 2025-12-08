Erdoğan, Orban ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı için İstanbul'a gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılama sonrası içeri geçmeden önce Erdoğan, Orban ile kısa süre sohbet etti.
Ardından Erdoğan, Orban'a heyetini takdim ederek görüşmeye geçti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.