Erdoğan: Orman varlığımız büyük bir tehdit ve tehlike altındadır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İnsanlık olarak giderek daha sancılı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık gibi sorunlar doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının doğru bir politikayla etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor" dedi.

"Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak tüm bu sorunlarla elbette yüz yüze geliyoruz" diyen Erdoğan, "Özellikle son yıllardaki en büyük doğal zenginliklerimizden biri olan orman varlığımız büyük bir tehdit ve tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve uzun süreli kuraklıklar ormanlarımızın geleceği için ciddi riskler barındırıyor" ifadelerini kullandı.

'ATEŞ YAKMAYIN' UYARISI

Erdoğan, şunları söyledi: "Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı, ormanın yakınında hatta açık alanda ateş özellikle yakmamanız hayati önemdedir. Böyle bir durumda ateş yakmak felakete davetiye çıkartmak demektir. Bunun da adı gaflet değilse açık söylüyorum, büyük bir ihanettir."