Erdoğan: Ormanların korunması konusunda devrim niteliğinde adımlar attık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz" iddiasında bulundu.

Erdoğan, yayımladığı video mesajında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için birvideo mesaj yayınladı.

Erdoğan, AKP iktidarının 23. yılına girildiğini belirterek, bu süreçte ormanların korunması ve zenginleştirilmesinde de devrim niteliğinde adımlar attıklarını savundu.

AKP İKTİDARINDA ÇEVRE KATLİAMLARINA ŞAHİTLİK YAPTIK

Erdoğan'ın iddialarına rağmen, AKP'nin 2002 yılından bu yana devam eden iktidarında çevre sınır tanımaz bir şekilde yok edilmeye çalışıldı. Ormanlar sermaye için talanına açıldı, Kazdağları katledildi.

Orman varlığı artıyor görünmesine rağmen gerçekte azaldı.