Erdoğan ortağı Bahçeli'yi övdü, Ahmet Özer’i hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na değinerek başlayan Erdoğan, devamla TUSAŞ saldırısında yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yapanlar, ülkenin kardeşliğine zarar verenler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu Cumhuriyet Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de Cumhuriyetidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Dün Cumhuriyetimizin 101'inci kuruluş yıldönümüydü. Cumhuriyet Bayramı'nı hep beraber coşkuyla kutladık. Dış misyonlarımıza gelerek veya mesaj göndererek bayram sevincimizi paylaşan herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Milli Mücadele'nin şehit ve gazilerini tarihimiz boyunca vatan savunmasında kahramanca çarpışan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum.

TUSAŞ'A YÖNELİK SALDIRI

Geçen hafta Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri olan TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik alçakça terör saldırısı oldu. Şehit düşen kardeşlerimize rahmet diliyor, tedavisi devam eden yaralılarımıza şifalar diliyorum. Dün TUSAŞ'ı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. TUSAŞ tarafından geliştirilen T625-Gökbey'in ilkini Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik. Yıl sonu gelmeden iki adet Gökbey'i jandarmamıza teslim etmiş olacağız.

TUSAŞ'taki kardeşlerimin hainlere rağmen daha fazla üreterek, çalışarak'şehit arkadaşlarının ruhlarını yad edeceklerine inanıyorum. Bizler de TUSAŞ'ımızın ve savunma sanayi kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

"BU CUMHURİYET 85 MİLYONUN TAMAMININ CUMHURİYETİDİR"

Çatısı altında bulunduğumuz bu aziz Meclis 23 Nisan 1920'de Ankara'da faaliyetlerine başlamış, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare etmiş, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. Cumhuriyet, TBMM çatısı altında milletimizin temsilcilerinin onayıyla vücut bulmuştur.

Cumhuriyet belli bir şahsın, zümrenin, kitlenin, mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu Cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da Cumhuriyetidir. Ne kadar batılının, güneylinin cumhuriyetiyse o kadar da kuzeylinin, doğulunun Cumhuriyeti'dir. Sağın da solun da Cumhuriyetidir. Hayat tarzı ne olursa olsun kendisini bu topraklara ait hisseden herkesin Cumhuriyetidir.

Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet, 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşıyım' diyen vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım diyen Laz'ın, Çerkes'in, Rum'un, Arap'ın, Roman'ın yani vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyetidir.Bu Cumhuriyet hepimizin eseridir. Bu Cumhuriyet 85 milyonun tamamının Cumhuriyetidir.

"CUMHURİYET FİKRİNİN ARKASINA SAKLANARAK ZULMETTİLER"

Geçtiğimiz 1 asır boyunca yaşadığımız sorunlar, Cumhuriyet'ten değil ona ihanet edenlerden kaynaklanmıştır.

Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yaptılar, zulmettiler, ötekileştirdiler. Bu ülkenin huzuruna, birliğine, dirliğine, kardeşliğine en büyük zararı verdiler.

Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet’le, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur.

Aziz milletimiz her şeyin farkında. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem Cumhuriyet fikrine, hem de TBMM'ye sımsıkı sahip çıkmış, korumuş, kollamıştır.

"HANÇERLENDİK AMA KARDEŞLİK HUKUKUNDAN AYRILMADIK"

Türk ile Kürt'ün kardeşliğini pekiştirmek için ne gerekiyorsa yaptık. Terörden beslenenler terörün bitmesini istemediler. Kardeşliğin pekişmesiyle Türkiye'nin her alan büyüyeceğini görenler set çektiler. Tuzak kurup gizli aparatları harekete geçirdiler. Sırtımızdan birilerinin dediği gibi hançerlendik ama kardeşlik hukukundan asla ve asla ayrılmadık.

Milletimizin aydınlık geleceği için ne yapılması gerekiyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkararak 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz.

Aziz milletim, değerli arkadaşlarım; Türkiye bugün düne göre çok farklı bir yerde. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet kurumları içerisindeki koordinasyonu güçlendirdik. Neresinden bakarsanız bakın Türkiye öncekinden daha güçlüdür.

Türkiye'yi kardeşlik ekseninde büyütmek için önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkân çıkmıştır. Devlet Bahçeli'ye grubum ve aziz milletim adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Devlet bey feraset ve tecrübesiyle tarihe istikamet çizen bir liderdir.

Kendisi mazrufa odaklanma iradesi gösterebilenler için, vatan-millet sevgisinin ne olduğunu, milliyetçiliğin ne olduğunu en açık şekilde izah etmiştir. MHP Genel Başkanı'nın çağrılarını bu çerçevede okuyanlar, tarihi fırsat penceresini görmektedir.

"ÇAĞRIMIZ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE VE KANDİL'E DEĞİL"

Bizim muhatabımız milletimizdir. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur. Israrla bizimle muhatap olmaya çalışma gayretleri, iplerini tutan patronlarına kendilerini ispat etmekten başka bir şey değildir. TUSAŞ'a yapılan saldırı göstermiştir ki teröristin anlayacağı tek dil terörle tavizsiz mücadeledir. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, tehdit nereden geliyorsa mutlaka kökünü kazıyacağız.

Türkiye'nin terörü destekleyen, arka çıkan, terörün sözcülüğünü yapan oluşumlara taviz vermesi, bunlara göz yumması mümkün değildir. Terörle siyaset, şiddet ile demokrasi yan yana gelmez. Bir koltukta terör diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Hukuk ve demokrasi içine girmeyen karşılığını alır.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak, kurulduğumuz andan itibaren söylediğimzi 'Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı'. Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeden sonra olsa da kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum. CHP'nin Sayın Özel'in Genel Başkanlığı'nda doğru yerde duracağına, kardeşliğin safında yer alacağına inanmak istiyorum.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZALTINA ALINMASI

Hukuksuzluğun olduğu yerde adalet olmaz, hukuksuzluğun olduğu yerde adil yönetim olmaz. Bunları öğrenmeye mecbursun. Terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan rahatsız olmayacaksın. Mevcut yönetime destek vereceksin. Attığımız adımlardan geri durmayacağız. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim bölücü terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir.

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