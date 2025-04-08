Erdoğan: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının büyük bölümünde CHP'yi hedef alan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon hakkında "Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız" dedi.

İBB'ye yönelik operasyonun ardından başlayan protestolara tepki gösteren Erdoğan, "Sokak eylemleri, CHP Genel Başkanının şuursuz açıklamalarıyla milletimizin huzurunu ve Türk ekonomisinin kazanımlarını hedef alan bir saldırıya evrilmiştir. Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP'nin telaşla suç bastırmaya çalıştığını iddia etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Gazze'de) Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıkan, sağlık görevlilerinin infaz edildiği, apaçık savaş suçu işleyen haydutluğa tanık olduk. Gerilimi körüklemenin, ateşi büyütmenin, yayılmacı niyetlerle yeni haritalar peşinde koşmanın kimseye bir faydasının olmayacağına inanıyoruz.

Küresel Siyonist lobinin baskılarına karşı bugüne kadar nasıl diklenmeden dik durduysak bundan sonra da zalimlerin karşısında hakkı haykırmaya devam edeceğiz.

"CHP'NİN FAŞİZAN YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

CHP'nin faşizan yüzünü bir kez daha gördük. Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyasette sokak terörüne, vandallığa özellikle küfre yer yoktur. Olamaz. CHP, siyaset yapan bir parti değil marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. Şu ana kadar kamuoyuna yansıyanların buzdağının görünen kısmı olduğunu onlar da (CHP) çok iyi biliyor. Telaşla suç bastırma yoluna gitmelerinin nedeni de budur.

Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin kara gömleklilerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir Sokak eylemleri, CHP Genel Başkanının şuursuz açıklamalarıyla milletimizin huzurunu ve Türk ekonomisinin kazanımlarını hedef alan bir saldırıya evrilmiştir. Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur.

CHP, İstanbul'a çöreklenen suç örgütünün üzerini örtmeye çalışmıştır. Korkunun, paniğin ecele faydası yoktur. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız.

"SÜKLÜM-PÜKLÜM BATIYA KOŞUP MEDET UMUYORLAR"

Süklüm-püklüm batıya koşup medet umuyorlar. Yolsuzluklarını savunmak için ülkesini batıya şikayet edenler yine hayal kırıklığına uğradı. Büyükşehri ve bazı ilçe belediyeleriyle İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir.

Yargı mensuplarımıza parmak sallayarak İstanbul'a çöreklenen suç unsurlarının üzerini örtmeye çalıştılar. CHP Genel Başkanı'na buradan şunu söylemek istiyorum; korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yok.

Sahibinin kim olduğuna bakmadan beytülmale uzanan o kirli elleri kırmak Türk milleti adına yargının boynunun borcudur. İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir. Biz de hukuki sürecin selameti açısından anayasamızın bize verdiği yetki, sorumluluk ve görevleri harfiyen yerine getirmekten çekinmeyeceğiz.

"MİLLETİMİZ MEYDANI CHP FAŞİZMİNE TERK ETMEYECEKTİR"

Seneler geçiyor ama CHP genel başkanları 'dayan Yorgo' ile 'yetiş Yorgo' ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. Gazi'nin partisini aldılar, Batılı güçlerden 3-5 destek cümlesi koparmak uğruna onun bunun ayağına paspas ettiler.

Son 3 haftadır şahit olduklarımız, 1940'ların Halk Partisi ne ise 2025 yılı Halk Partisi'nin de aynı olduğunu hatırlattı. Bunlar milletin egemenliğini hiçbir zaman içlerine sindiremedi. Aziz milletim darbe ve cunta dönemleri hariç bunlara geleceğini emanet etmedi.

CHP'nin iki yüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her seferinde galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir. "