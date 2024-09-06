Erdoğan oyun platformlarını hedef aldı: Sapkın akımlar özendiriliyor, ırkçılık tuzağının merkezi sanal alem

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, AKP iktidarı döneminde eğitim sisteminde hayranlık duyulan adımları hayata geçirdiklerini iddia eden Erdoğan, fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini savundu.

Türkiye'nin eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer aldığını söyleyen Erdoğan, bununla birlikte bazı platformların "sapkın akımları özendirdiğini" söyledi.

"Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Henüz 4-5 yaşındaki tertemiz dimağlar, oyunlar içine sinsice yerleştirilmiş LGBT propagandasına maruz kalıyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmayı amaçlayan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tecrübeleri ve birikimleri ile dinleyicileri aydınlatacak katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Eğitim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık yaz tatilinin ardından tüm yavrularımızı sevgi ile kucaklıyor hepsine başarılar diliyorum.

Eğitim çalışanlarımızı da buradan saygıyla selamlıyorum. Sorumluluğu ağır mesleği layıkıyla sürdüren öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimi de hürmetle anıyorum. İdealleri ile yoğrulmuş azimle çalışan her öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetin kıymetini anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır. Bizler topraklarımızı vatan yapmak için bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den istiklal harbine, 15 Temmuz'a kadar istikbalimize yönelik saldırıları aziz şehitlerimiz sayesinde püskürttük. Canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdir. Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimiz gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerindeki hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız.

Eğitime yaptığımız her yatırım ile Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi adımlar attık. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. 2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi.

"MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE YENİ BİR AÇILIMI DEVREYE ALIYORUZ"

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz. Deprem bölgesinde öğretmenlerimizin konaklamasından öğrencilerin telafi derslerine kadar her alanda yaraları sarıyoruz.

Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Henüz 4-5 yaşındaki tertemiz dimağlar, oyunlar içine sinsice yerleştirilmiş LGBT propagandasına maruz kalıyor. Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmayı amaçlayan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir.

Teknoloji ile bağımlılık başta olmak üzere evlatlarımızın karşılaştığı riskler da artıyor. Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar. Sadece sapkın akımlar değil ırkçılık da körükleniyor. Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Dijital dünyanın kaotik yapısı pek çok tehdidi beraberinde getiriyor. Diğer ülkelerin aldığı sıkı önlemlerde kimse özgürlüklerden piyasa ekonomisinden bahsetmiyor ama bizler önlemler alınca eleştiri oklarının hedefi oluyoruz. Geçen ay bir platforma karşı aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız için tek yürek tek bilek olmalıyız. Değişimi yönetmek, yönlendirmek bizim elimizdedir.

Çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, çevresine yabancılaşmalarına fırsat vermeyeceğiz. Teknolojinin çocuklarımızı esir almasına izin verirsek ne kendimize ke çocuklarımıza iyilik yapmış oluruz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı ölçüde faydalıdır. İnsana hükmetmeye başladığında işler çığrından çıkar. Bilgisayar oyunları yüzünden mutsuz olan, öfke nöbetleri geçiren çocuklarımız var. Ebeveyni ile kardeşleri ile iletişim kurmakta zorlanan evlatlarımız var. Gününü ekran başında geçirdiği için eğitimi aksayan gençlerimiz var. Sanal alem ile gerçeği ayıramayan çocuklarımız var. Ruhsal sıkıntılar yaşayan insanlarımız var.

"BAZI ÇEVRELER ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN ÇIKARLARININ AVUKATLIĞINI YAPIYOR"

Her yaş grubundan vatandaşımız teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Olumlu yanları ile menfi yanları da olan gerçeklik ile karşı karşıyayız. Anne baba ve çocukları bilinçlendirmek zorundayız. Teknolojinin esiri olmayan nesle biz Teknofest kuşağı diyoruz. Çocuklarımızın kişisel verilerinin kötüye kullanılmasını, zorbalık istismar gibi durumlara karşılaşmaması için gereken tüm yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Ülkemizdeki bazı çevreler çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor.

Maarif modeli ile çocuklarımızı zihni açık ufku geniş kişiler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Modelimizin hayırlı olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan tüm uzmanlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize, anne babalara, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."