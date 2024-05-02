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Erdoğan, Özel'e iadeiziyaret yapacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 02.05.2024 20:42
  • Giriş: 02.05.2024 20:42
  • Güncelleme: 02.05.2024 20:47
Kaynak: AA
Erdoğan, Özel'e iadeiziyaret yapacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

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