Erdoğan, Özel'e yanıt verdi, YPG'ye seslendi: Silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamaz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına partisinin üye sayısına ilişkin mesajlar vererek başlayan Erdoğan, "Milletin rotasından hiç ayrılmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün vatandaşlarımıza kalbimizin kapılarını açtık. Elbette bu gönül bağını kıskananlar oluyor" dedi.

Devamla ekonomiye yönelik mesajlar veren Erdoğan, "Enflasyonda düşüşün başladığını görüyoruz. Haziran'da girdiğimiz dezenflasyon süreci devam ediyor. 2025 yılında enflasyon hedeflerimizi tuturmakta umutluyuz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in AKP'ye "kırmızı kart" göstermesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Sen o işlerden anlamazsın, o iş bizim işimiz" dedi.

Suriye'deki en büyük sorunun YPG olduğunu söyleyen Erdoğan, "YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamaz" şeklinde konuştu.

İmralı ile kurulan temasa da değinen Erdoğan, "Gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ile bağlantılı yapılar da gerekli adımları atarsa kazanan Türkiye olacaktır. Eğer adımlar atılmazsa biz terörsüz Türkiye hedefini başka adımlarla gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız her yıl ocak ayının ilk haftasında siyasi partilerle ilgili verileri açıklıyor. AK Parti, 168 siyasi parti arasında 11 milyon 135 bin 306 üye sayısı ile zirvedeki yerini koruyor. Bizden sonra ana muhalefet partisine attığımız fark 9 buçuk milyon üyedir. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Böyle bir ailenin ferdi böyle bir hareketin neferi olmakla iftihar ediyorum, Rabbime de sonsuz hamd ediyorum. Buradan bir kez daha AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 135 bin 306 üyemizin her birine tek tek teşekkür ediyorum.

Milletin rotasından hiç ayrılmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün vatandaşlarımıza kalbimizin kapılarını açtık. Elbette bu gönül bağını kıskananlar oluyor. Rabbim nazarlardan saklasın, birliğimizi daim etsin diyorum.

Biz siyasete yeni bir üslup ve bakış açısı kazandırdık. Bundan sonra da aynı samimiyet ve aşkla yolumuza devam edeceğiz. Kongre sürecimizi bunun en önemli zemini olarak görüyoruz. Kalan kongrelerimizi önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu haftaki il kongreleri ile sayı 63'e çıkacak.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

İhracatta 262 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Geçen yıla göre ihracatımız Yüzde 2.5 oranında artış gösterdi. Savunma sanayi ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İnşallah turizmde de yüzümüzü güldüren tablo ile karşılaşacağız. İşsizlik oranı yüzde 8,6 oranında gerçekleşti.

Bölgemizdeki sıcak çatışmalara rağmen bunları başarmamız takdire şayandır. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Düşüşün başladığını görüyoruz. Haziran'da girdiğimiz dezenflasyon süreci devam ediyor. 2025 yılında enflasyon hedeflerimizi tuturmakta umutluyuz. Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz.

Dünyada da benzer bir durumun yaşandığına şahitlik ediyoruz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projesi çalışmalarımızdan biri. Kararlı duruşumuzu bozmayıp biraz daha sabredecek ve hep birlikte kazanacağız.

Türkiye, emin ve ehil kadroların yönetiminde güven içindedir. Türkiye, Cumhur İttifakı'nın mihmandarlığında menzile mutlaka varacaktır.

Fotoğraf: AA

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 63 yıllık Baas'ın sona ermesi muazzam bir gelişmeydi. Suriyeli kardeşlerimiz varil bombaları ile, misket bombaları ile halkın katleden Esed rejiminden sonunda kurtulmuştur. Suriye meselesinden öyle siyaseten ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri dahi yok.

Suriye'de olaylar başladıktan sonra devrik Suriye Devlet Başkanı Esed ile birkaç kez görüştüm. Bize reform yapacağını söyledi ama sözünü tutmadı. Olayları kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti.

(Suriye) Türkiye'nin yanı başındaki ülkeye, tamamen haklı ve meşru gerekçelerle, özellikle de insani sebeplerle müdahil olmasından daha tabii bir şey olamaz.

CHP'NİN 'KIRMIZI KART' PROJESİ

Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Ya sen o işlerden anlamazsın. O iş bizim işimiz. Zaman zaman bize Suriye'nin adresini gösterdi oraya gidelim diye. Ya siz adresini bilmezken biz Suriye'deydik.

(Muhalefet) 13 yıl boyunca, bir kez olsun ülkelerinin yanında, Türkiye’nin yanında, mazlumun, mağdurun, Suriyeli muhacirlerin tarafında yer almadılar. Ne yaparsanız yapın, Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Ülkemiz içinde de o çok arzuladığınız kışkırtmayı yapamayacaksınız.

(Suriye) Yüzlerce yıllık kardeşlik bağlarımızın ve 911 kilometrelik sınırımızın olduğu komşu bir ülkeye, biz Batılıların baktığı zaviyeden bakamayız. Biz, Suriye'deki her kesim gibi Kürt kardeşlerimizin de tüm meselelerinin çözümünün takipçiyiz, destekçisiyiz, Kürtlerin güvenliğinin teminatıyız.

Suriye'deki en büyük sorun YPG. Silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamaz. Herkes bölgeden elini çeksin Suriye'deki tüm terör örgütlerinin kafasını ezecek güçteyiz.

PKK'yı lağvedecek çalışma başladı. Gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ile bağlantılı yapılar da gerekli adımları atarsa kazanan Türkiye olacaktır. Eğer adımlar atılmazsa biz terörsüz Türkiye hedefini başka adımlarla gerçekleştiririz."