Erdoğan-Özel görüşmesi: Gezi tutukluları talebinden sonra Yılmaz Tunç görüşmeye çağrılmış

AKP’li yazarlardan Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Özel görüşmesinden bazı detaylar paylaştı. Buna göre Özgür Özel’in, Gezi tutukluları talebinden sonra Erdoğan’ın Adalet Bakanı Tunç’la görüştüğü, 28 Şubat tutukluları için ‘Değerlendirelim’ dediği belirtildi. Erdoğan’ın CHP ziyaretinde ‘boş koltuk’ meselesini telafi edeceği belirtilirken; Özel’in yeni anayasa konusunu “Daha önemli sorunlarımız var” diye değerlendirdiği kaydedildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme Gezi davası tutuklularını, 28 Şubat tutuklularını ve ekonomik gelişmeleri getireceği konuşuluyordu. Erdoğan’ın anagündem konusununsa yeni anayasa olacağı belirtilmişti.

Görüşme gündeme geldiğinden bu yana konuyu işleyen Hürriyet gazetesinin AKP’li yazarlarından Abdulkadir Selvi, görüşme sonrasında iktidar kanadından edindiği bazı bilgileri paylaştı. Kimilerine göre Selvi, sadece iktidar mensuplarının kamuoyuyla paylaşılmasını istediği bilgileri aktarıyor.

‘BOŞ KOLTUK’ MESELESİNİ TELAFİ EDECEK

Özel ile Erdoğan görüşmesinde birçok önemli konu gündeme gelmesi beklenirken görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldıktan sonra en çok konuşulan mesele Cumhurbaşkanı’nın yanındaki boş koltuk oldu. Selvi de yazının başında buna değinmeden geçemedi: “Görüşmede ‘boş koltuk’ ilgi odağı olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boş koltuğu göstererek espri yaptığı öğrenildi. Özgür Özel’in oturma düzenine itiraz etmesi üzerine MHP Lideri Bahçeli ile görüşmede de aynı düzenin uygulandığının anlatıldığı ifade edildi. Erdoğan’ın CHP’yi ziyaret ederek bu durumu telafi etmeyi önerdiği öğrenildi.”

ERDOĞAN’DAN CHP’Yİ ZİYARET

Selvi’ye göre görüşmeden memnun kalan Erdoğan, “En kısa sürede CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek isterim” dedi. Özgür Özel de buna “Memnuniyetle, bekleriz” diye yanıt verdi.

‘28 ŞUBATÇILARIN DURUMUNU DEĞERLENDİRELİM’

Görüşmede Özgür Özel’in Çetin Doğan’ın sağlık durumu üzerinden 28 Şubat tutuklularının durumunu gündeme getirdiğini belirten Selvi, şunları aktardı: “Özgür Özel’in sağlık durumu kötü olan 28 Şubat mahkumlarının affedilmesini gündeme getirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise ‘Değerlendirelim’ diye karşılık verdiği ifade edildi.”

ERDOĞAN GEZİ MAHKUMLARI İÇİN TUNÇ’U ÇAĞIRDI

Özgür Özel, Can Atalay ve Osman Kavala üzerinden Gezi mahkumlarının yeniden yargılama konusunu gündeme getirdi. Özgür Özel’in AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve yeniden yargılama talep etti. Ancak Selvi, Erdoğan’ın buna ne yanıt verdiğinin öğrenilemediğini ileri sürdü. Ancak Selvi, dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Buna göre Erdoğan, Özgür Özel’le görüşmeden sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u AKP Genel Merkezi’ne çağırarak kısa bir görüşme yaptı.

ÖZEL, ANAYASA İÇİN NE DEDİ?

Görüşmede yeni anayasa konusu da gündeme geldi. Selvi’ye göre Erdoğan’ın yeni anayasa yapılması konusundaki teklifine Özgür Özel şu yanıtı verdi: “Biz yeni anayasayı öncelikli mesele olarak görmüyoruz. Türkiye’nin daha öncelikli meseleleri var. Türkiye’nin daha temel meseleleri var. Öncelikli olarak onlara eğilmek gerektiğine inanıyoruz.”