Erdoğan, Özel'i hedef aldı: "Biz az söyledik, o çok anlasın"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi.

CHP liderini hedef alan söylemlerde bulunan Erdoğan, "Biz az söyledik, o çok anlasın" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde “Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı”nda konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları tarih ederken kullandığı "ahtapot" ibaresine konuşmasında yer verdi.

"Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor"diyen Erdoğan, "Ortada zihniyle dili arasındaki bağ tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var" ifadelerini kullandı.

"KÜTÜPHANELERİMİZ TEK PARTİ ZİHNİYETİNİ YÜZÜNDEN TUĞLA YIĞININA DÖNDÜ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hakkımız tam anlamıyla teslim edilmese dahi günümüz bilim dünyasına katkı milletimizin yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

Cami ve medrese kütüphanelerimizin yanı sıra müstakil kütüphanelerimiz 17. yüzyıldan itibaren yükselmeye başladı.

Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamalarından dolayı merhum Cemil Meriç'in deyimiyle birer tuğla yığınına dönüştü.

Bu politikalar sebebiyle koca bir nesil ne şarklı kalabildi ne garplı olabildi. İki arada bir derede, oradan oraya savruldu. Bugün okul öncesinden, doktora düzeyine kadar kütüphanelerimizle, gençlik merkezlerimizle çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz.

"GENÇLERİMİZE 2 ÖĞÜN ÇORBA İKRAM EDİYORUZ"

Bu yıl ekim ayı itibariyle toplam 8.5 milyon ziyaretçiyi Millet Kütüphanemizde ağırlamanın kıvancını yaşadık. Her sabah erken saatlerde pırıl pırıl evlatlarımız Millet Kütüphanemize gelmek için adeta yarışıyoruz. Biz de burada okuyan yazan, okuyan, araştırma yapan ya da sınavlara hazırlanan gençlerimize günde iki öğün çorba ikram ediyoruz. 15 çeşit içecek ve keklerimizi yine ücretsiz olarak buradaki genç evlatlarımıza sunuyoruz.

28 Şubat döneminin ruhsuz zihniyetinin kurbalarından bir de İstanbul Üniversitesi'ndeki kitaplardır. Üniversitenin nadir eserler kitaplığı ve binlerce nadir eser çöpe atılmıştır. Bunlar arasında Sultan 2. Abdulhamid Han'ın kitaplığı da vardır. Bu eserleri de okuyuculara sunduk.

ÖZEL'İ HEDEF ALDI: AYARLARI BOZULMUŞ HAKARET OTOMATI

Dün ana muhalefet partisinin hezeyanlarını heayarları bozulmuş hakaret otomatım kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti açısından inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Türkiye böyle bir siyasi üskubu, böyle bi çiğliği hak etmiyor. Öte yandan şunu da hepimizi çok iyi biliyoruz. Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilinde freni boşalırmış. Ortada zihniyle dili arasındaki bağ tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var.

AHTAPOT SÖYLEMİNE YER VERDİ

Bu zat günaşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor. Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz hal alan bu dile, siyasi enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz.

Dün zaten ehem parti sözcümüz hem de diğer arkadaşlarımız bu zata hak ettiği cevabı onun düzeyine inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik, o çok anlasın."