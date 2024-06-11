Erdoğan, Özel'i ziyaret edecek: Devamı ‘somut adım’a bağlı

Erdoğan 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne giderek CHP Lideri Özel ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16.00'da başlayacak. Özel, görüşmeyle ilgili kurmaylarının fikirlerini alırken CHP yetkililerine göre, temasların devamı somut adımlara bağlı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi’nde görüşecek.

Saat 16.00’da başlayacak zirve, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 12’nci katta bulunan makam odasında gerçekleşecek. Seçmenin, “Normalleşme” adımları kapsamında CHP Genel Başkanı Özel’in gerçekleştirdiği temaslara tepkisinin sürekli ölçüldüğünü kaydeden CHP kurmaylarına göre, görüşmelerin devamı da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel arasında 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen görüşmede dile getirilen gündem maddeleri, bugünkü görüşmenin de gündemleri arasında yer alacak.

CHP Lideri Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini ifade edecek.

ANAYASA VURGUSU

Görüşmenin ana gündem maddelerinden olan Gezi Davası tutukluları, yargı kararları ve kayyum konularında da CHP’nin talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek. Şenyaşar Ailesi de Özel’in, dosyasında bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargıya müdahalesinden rahatsızlığın dillendirilmesinin beklendiği görüşmede Özel, “Anayasa’nın bağlayıcılığı” vurgusu yapacak. Kayyum uygulamasının seçmen iradesi gaspı niteliği taşıdığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatılacak.

GÖRÜŞMEDEN SONRA MYK

CHP Lideri Özel, Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından MYK’yi toplayacak. Özel, kurmaylarına görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verecek.

CHP kurmayları, “Siyasette normalleşme” kapsamında atılan adımların CHP tabanında rahatsızlık yaratmadığını savunuyor. Parti kurmaylarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Özel arasında gerçekleşen görüşmenin seçmen nezdinde etkileri sürekli ölçülüyor.

CHP seçmeni, görüşme trafiğinden memnuniyet duyduğunu dile getiriyor. CHP yönetimi, “Oyumuzu yüzde 50’nin üzerine çıkarmak istiyorsak, bu temasları sağlamak, görüşmeleri yapmak zorundayız” ifadelerini kullanıyor.

CHP’nin, “Özgüvenli siyaset” yaptığını belirten CHP yetkilileri, “Müzakere ederken mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz. Kamuoyunun endişesinin, ‘AKP ile yan yana görünmek’ olduğunu biliyoruz. Ancak ölçümlerimiz, seçmenin görüşmelerden rahatsız olmadığını, aksine oyumuzun arttığını gösteriyor” diyor.

ÇELİŞKİLİ ADIMLAR

İktidarın siyasette attığı çelişkili adımlar ise CHP Genel Merkezi’nde rahatsızlık yaratıyor.

28 Şubat generallerinin serbest bırakılmasını olumlu olarak değerlendiren CHP yönetimi, Kobani Davası’nda çıkan cezaların yanı sıra belediyelere kayyum atamalarını ise “Kabul edilemez” olarak değerlendiriyor.

Muhsin Şentürk’ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olması da “Çelişkili” adımlara örnek olarak gösteriliyor.

GENEL MERKEZ’DE HAZIRLIK

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı protokol ekibi, 9 Haziran’da CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek bir ön çalışma yaptı.

CHP Genel Merkezi’nin önünde bulunan bayrak direklerinden birine Cumhurbaşkanı’nın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asılacağı bildirildi.

CHP Genel Merkezi’nde basın için özel çalışma alanı oluşturuldu.

Gazetecilerin, Genel Merkez girişindeki 600 kişilik salonu ve bahçenin bir kısmını kullanabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Merkez’in merdiveninden giriş yapacağı, girişte Erdoğan’ı CHP Lideri Özgür Özel ve CHP Milletvekili Namık Tan’ın karşılayacağı aktarıldı.

CHP Lideri Özgür Özel’in 12’nci kattaki makam odasında gerçekleşecek görüşmede, oturma düzeninin değiştirilmeyeceği kaydedildi.