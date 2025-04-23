Erdoğan, Özel ve Bahçeli Meclis resepsiyonuna katılmadı

TBMM’nin açılışının 105. yılı nedeniyle Meclis’te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli katılmadı.

Kabineden ise yalnızca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resepsiyonda yer aldı.

Resepsiyona İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti milletvekilleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MHP milletvekilleri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile DEM Parti milletvekilleri katıldı.