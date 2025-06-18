Erdoğan: Özel ve CHP yönetiminin etkin pişmanlıktan faydalanma vakti çoktan geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasının büyük bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, ana muhalefet partisini "düşman hukuku" uygulamakla suçladı.

"İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır" diyen Erdoğan, Özel ve CHP yönetimine "etkin pişmanlıktan" faydalanma çağrısı yaptı.

Devamla Özel'i ekonomiye yönelik eleştirileri üzerinden hedef alan Erdoğan, "Özel'in matematiğinin iç açıcı olmadığı anlaşılıyor. Göreve geldiğimizde 184 liraydı asgari ücret. 170 litre mazot alınıyordu bununla. 4 kez aracını fullüyordu asgari ücretli. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor ve arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor" dedi.

Hayat pahalılığının farkında olduklarını ve bu duurmu düzeltmek için çalışmalar yürüttüklerini savunan Erdoğan, "Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler, her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Dava arkadaşlarıma, AK Parti'nin her bir üyesine bugün bir kez daha sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.

Heyecanlarıyla, coşkularıyla bizlere umut aşılayan gençleri muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın, değerlendirmelerin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır.

"ANA MUHALEFETİN DURUMU TÜRK SİYASETİNE YAKIŞMIYOR"

Ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Bir düşman hukukundan bahsedilecekse asıl düşman hukuku budur. Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir.

Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi yoksa entrikalarla ve ihanetlerle dolu bir pembe dizi mi seyrediyoruz inanın biz de karıştırır olduk. Türkiye gibi büyük ülkenin ana muhalefet partisinin aylardır 'kim kimin yüzüne tükürecek' tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz.

"ASGARİ ÜCRETLİ AYDA 10 KEZ DEPOSUNU DOLDURABİLİYOR"

Özel çıkmış mazot şişesi üzerinden hesaplar yapıyor. Petrol istasyonu işlettiğini bilmiyordum, eczacı biliyordum. Selefi biraz daha maharetliydi. Özel'in matematiğinin iç açıcı olmadığı anlaşılıyor. Göreve geldiğimizde 184 liraydı asgari ücret. 170 litre mazot alınıyordu bununla. 4 kez aracını fullüyordu asgari ücretli. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor ve arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında da geçerli. Asgari ücret alım gücünde ciddi iyileşme söz konusu ama bu her şey güllü gülistanlık demek değil.

Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz. Şimdi yeni bir adım atıyoruz ve yatırım taahhütlü avans kredisi programı 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıyoruz. Hükümet olarak ekonomide de ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz.

"ÖZEL, ACEMESİ OLDUĞU KONULARDA KONUŞMASIN"

Ne yapacağını bilemeyen yalnızca CHP Başkanı sayın Özel'dir. Tavsiyem kendini çok yormasın, hırpalamasın. Acemisi olduğu konularda kürsüden atıp tutmak yerine iyi bildiği meselelerden bahsetsin. Toplanmayan çöplerden, yanan otobüslerden, ödenmeyen SGK borçlarından bahsetsin. İflası eşiğine getirdikleri belediyelerden bahsetsin. Şişirilmiş konser faturaları ile soyulan beytülmalden bahsetsin. Çıksın İstanbul'un yağmalanan kaynaklarından, yağmalananlardan bahsetsin, besledikleri trol ordularından bahsetsin. Yıllarca şeffaflık derken kameralara bant çekerek neyi sakladıklarından bahsetsin. Değilse her konuşmasın gündem çarpıtması olacak.

Türkiye'nin gerçek meselelerine geri dönmelerini ümit ediyoruz. Milyonlarca vatandaşımız için fevkalade yararlı olacaktır. Ülke ve dünya gündeminden kopan bir parti milli konularda inisiyatif alamaz. Türkiye tüm enerjisini beka meselelerine ayırması gereken dönemden geçiyor. terörsüz Türkiye sürecimizin ulaşılması için birlikte çalışma ruhunun geliştirilmesine ihtiyacımız var. Hep beraber yüce Meclis çatısı altında ortak irade ortaya koymalıyız. CHP dahil grubu bulunan partilerin yüksek hassasiyet ile hareket etmelerini bekliyoruz. Hangi görüşten olursa olsun milletin siyaset kurumundan beklentisi bu yönde. Şahsi ikbal kavgasını değil sorunları ile hemhal olunmasını istiyor milletimiz. Herkesi sağ duyulu olmaya davet ediyorum. Sorumlu davranan bütün siyasi aktörlere de milletin kürsüsünden teşekkür ediyoruz.

"NETANYAHU, SOYKIRIM SUÇUNDA HİTLER’İ ÇOKTAN GERİDE BIRAKTI"

İsrail'in katliam politikaları 7 Ekim sonrası toplu kıyıma ve en sonunda da soykırıma dönüştü. 620 gündür süren vahşette 55 binden fazla masum hayatını kaybetti. İsrail saldırıları daha vahim boyut kazanmış durumda. Yüzde 80'i enkaz haindeki Gazze'de 2 milyon masum sivil açlığa susuzluğa mahkum edildi. Her gün yüzlerce masumu alçakça katlediyor. Avrupa'daki holokost sürecinde Gazze'deki kadar insanlık dışı görüntüler oluşmamıştır. Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler’i çoktan geride bırakmıştır. Umarız, akıbetleri aynı olmaz.

İnsanlığın gözleri önünde yapılan saldırganlık karşısında BM, uluslararası kurumlar ve devletler sessiz kalmakta, bazıları bu haydutluğa destek vermekte. İsrail'in şımarıklığına destek verenler kadar, sessiz kalanların da eline, alnına, katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin, çocukların kanı sıçramıştır.

(İsrail-İran çatışması) İran’a yönelik terör saldırılarını yakından takip ediyoruz. Bu saldırıların Türkiye’ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Milletimiz müsterih olsun. Hükümetleri; Türkiye’nin menfaatlerinin, huzurunun, dirliğinin, güvenliğinin sonuna kadar takipçisidir. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz.

Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir.

"KİMSE BİZE SALDIRIMAYI AKLININ UCUNDAN DAHİ GEÇİREMEYECEK"

Eğer huzur istiyorsan, dirlik istiyorsan cenge her zaman hazır olacaksın. Buna hazır değilsen 150 yıldır yaşanılanları yaşarsın. İç cephende gedikler açılmışsa bu coğrafyada ayakta duramazsın. Bu ülke AK Parti iktidarına kadar kendi silahını üretmedi. İmkanı mı yoktu, insan kaynağı mı yoktu? Hayır vardı. Ne yoktu? Bağımsızlık, özgürlük aşkı yoktu. Üretmeyeceksin, dediler üretilmedi. Haddini bileceksin dediler çizilen sınırlara uydular. bizim de bu iradesizliği, bu ihaneti kırmamız kolay olmadı. İrademize vurulan prangaları parçaladık. Öğrenilmiş çaresizliklere son verdik. Bu ülkeye her şeyden önce özgüven ve cesaret kazandırdık. Savunmada kelimenin tam anlamı ile destan yazdık. Geniş bir yelpazede milli projeleri hayata geçirdik. Teşviklerimiz ile savunma sanayimizin önünü açtık. Türkiye kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleri ile koruyan bir ülkedir. Nice engelleri aşarak geldiğimiz seviyeyi önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkaracağız ki bırakın bize saldırmayı kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecektir.

Yüzde 20'lerden alıp 80'lere çıkardığımız yerli ve milli üretimi daha yukarılara çıkaracağız. Bu ülke toplu iğne dahi üretemiyordu. Artık İHA'larımız Siha'larımız akıncılarımız hepsi var. Savunma sanayide tam bağımsızlık hedefine kadar sabırla, sağlam adımlarla ilerleyeceğiz."