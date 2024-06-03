Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, Tansu Çiller ile oğlu Mert Çiller'e taziyelerini iletti.

Özer Uçuran Çiller'in uzun bir süre rahatsızlık dönemi yaşadığını belirten Erdoğan, "Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder. Bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabb'im mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

AĞAR, SOYLU VE AKŞENER DE KATILDI

Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski içişleri bakanları Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Çiller ailesinin yakınları katıldı.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.